İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 154 öğretim üyesi alacak! Başvuru şartları nelerdir?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne 154 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alımı için başvuru şartları belli oldu. Başvuru evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 154 öğretim üyesi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
- 1
Öğretim üyesi alımlarından bir müjdede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü’nden geldi. Açıklamada; Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır ibaresi yer aldı. İşte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 154 öğretim üyesi detayları
- 2
İSTANBUL ÜNİVERSITESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ’NDEN;
Başvuruda bulunacak adayların;
a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 6 (altı); Doçent kadrosu için 4 (dört); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,
b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.
(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör ünvanı almış adaylar başvuramaz.
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Doçent ünvanı almış adaylar başvuramaz.
3) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.
4) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan “Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar” sekmelerinden
veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari
5) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
7) Adayların Aday Akademik Değerlendirme Formunda puanladığı tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin kanıtlayıcı dokümanlarını PDF formatında taşınabilir bellek içerisinde
teslim etmesi gerekir.
8) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
- 3
9) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
10) Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
11) “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”ne www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire
Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.
12) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması
durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.
13) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 10.05.2024 tarihli, 27416 sayılı yazısıyla bildirilen 08.05.2024 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama
gerçekleştirilemeyecektir.
14) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.
15) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.08.2024
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 09.09.2024 (mesai saati bitimi itibariyle)
-
- 4