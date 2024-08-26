İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 154 öğretim üyesi alacak! Başvuru şartları nelerdir?

İSTANBUL ÜNİVERSITESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ’NDEN;

Başvuruda bulunacak adayların;

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 6 (altı); Doçent kadrosu için 4 (dört); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör ünvanı almış adaylar başvuramaz.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Doçent ünvanı almış adaylar başvuramaz.

3) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

4) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan “Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar” sekmelerinden

veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari

5) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7) Adayların Aday Akademik Değerlendirme Formunda puanladığı tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin kanıtlayıcı dokümanlarını PDF formatında taşınabilir bellek içerisinde

teslim etmesi gerekir.

8) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.