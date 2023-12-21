İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 86 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi. İşte ilanın detayları...