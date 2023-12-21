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        Haberler Gündem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi ilanı: İÜ Cerrahpaşa öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi alımı yapacak!

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesine 86 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. 21 Aralık Perşembe günü başlayan İstanbul Üniversitesi akademik personel alımı ilanına göre; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak. İşte, Peki, İstanbul Üniversitesi akademik personel alımı hangi fakülte ve branşlarda yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:40
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 86 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi. İşte ilanın detayları...

        • 2

          İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

          İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklamasında bulundu.

        • 3

          Adaylar, başvurularını 21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 mesai bitimi saatine kadar Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ("Rektörlük Ek Bina" Giriş Kat sağ kısımda hizmet vermektedir.); Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birimin dekanlığına/Müdürlüğüne yapabilecek. Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

          İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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