'İstanbul'un yeni bir porta ihtiyacı var'

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Türkiye limanlarına bugüne kadar gelmiş en büyük yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan “Costa Venezia” Galataport İstanbul’a yanaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gemiyi ziyaret etti. 64 metre yüksekliğinde, 5 bin 100 yolcu kapasiteli Costa Venezia’yı dolaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Gemideki gezinin ardından sonra konuşan Bakan Ersoy, bu sene hedefledikleri turist sayısını açıklayarak, Yenikapı’da yeni bir port için çalışma başlatıldığını söyledi.

Gemiyi gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Ersoy, 2024'te yeni bir limana ihtiyaç duyulacağını ve Yenikapı'da cruise gemilerine özel bir liman yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Ersoy, büyük bir inşaat sürecinden geçen Galataport'un baştan sona yenilendiğini ve modern haliyle hizmete girdiğini söyledi.

İstanbul'un dünyada ilk sırada gösterilen bir porta sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "Tabii bu yetmez. Önemli olan böyle değerli bir portun amacına ve hedeflerine uygun şekilde pazar payını oluşturmak." dedi.

İkinci aşamaya geçtiklerini ve İstanbul'un cruise gemileri için yıllar sonra tekrar ilk hareketin yapıldığı "homeport" seviyesine getirildiğini aktaran Ersoy, "İstanbul çok şanslı, homeport olmak için gerekli bütün özellikler İstanbul'da var. En önemli konulardan biri uluslararası havalimanınızın büyüklüğü. Şu anda dünyanın en büyük havalimanlarından birine İstanbul sahip." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı'ndan 330 şehre direkt uçuş yapılabildiğini, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Havalimanı'nı hem Galataport'a hem şehir merkezine bağlayacak metro akslarını tamamlayacağını kaydetti.

"İSTANBUL, TURİZM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR CAZİBE NOKTASI"

İstanbul'un tercih edilmesindeki nedenlere de dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Tabii İstanbul'un kendisi turizm olarak çok büyük bir cazibe noktası. Biliyorsunuz pandemi öncesi 15 milyon ziyaretçi, 16-17 milyon civarında da transit yolcu alıyordu. Bu cazibe noktası olma özelliği de homeportlar için çok gerekli bir özellik. İstanbul'un cazibe noktaları arasında olmasında tabii tarihi, doğal güzellikleri, boğazı ve alışveriş noktası olması da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un gastronomisiyle de ön plana çıktığına işaret ederek, Michelin Rehberi'nin İstanbul'u radarına aldığını dile getirdi.

İstanbul'da yıldız alacak olan restoranların 11 Ekim'e kadar tespit edileceğini, ardından yıldızların dağıtılacağını kaydeden Ersoy, "Yani İstanbul hem alışveriş noktası hem gastronomi hem tarihi ve doğal güzellikleri, hem havalimanı altyapısı, 330'dan fazla şehre direkt bağlantılı uçuşları hem de havalimanını şehir merkezine bağlayan metro altyapıları ile bütün eksiklerini tamamlamış oldu ve bunun da meyvelerini hızlı bir şekilde topluyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) çalışmalarına da değinerek, 2019'dan itibaren dünya genelinde çok yoğun bir tanıtım yapıldığını söyledi. Bu yıl tanıtımın yapıldığı ülke sayısını 140'a çıkardıklarını vurgulayan Ersoy, tanıtım kampanyaları sonucunda, son 2 yıldır İstanbul'un çeşitli platform ve seyahat sitelerinde tekrar birinci ve ikinci sırada hedef destinasyon olarak seçildiğini kaydetti.

"2024 İTİBARIYLA YENİ BİR PORTUN İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ İHTİYAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mehmet Nuri Ersoy, Costa kruvaziyer gemisinin Galataport İstanbul'da olmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Costa, dünyanın sayılı cruise operatörlerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir grubun da parçası. Costa Venezia gemisi şu anda İstanbul'a yanaştı. 1 Mayıs itibarıyla düzenli olarak, İstanbul merkezli çıkışlara, Türkiye ve Yunanistan dahilinde cruise operasyonlarına başlayacak. İlk etapta minimum 25 sefer planlanıyor. Kışa kadar bu seferler devam edecek. Kıştan sonra da Akdeniz üzerinden Mısır'a uzanan bir sefer programı gerçekleştirecekler."

Yılın 12 ayında düzenli olarak Costa'nın bir gemisinin İstanbul'da olacağını aktaran Ersoy, "Bu seneki hedef kapasitesini önümüzdeki sene iki katına çıkarmayı planlıyor. Zaten şu anda Galataport'a gelen rezervasyonlar da çok önemli. Şu anda 200'ü geçmiş gemi rezervasyonu var bu yaz için. Biz bunun hızla önümüzdeki sene iki katına çıkacağını düşünüyoruz. 2024 itibarıyla yeni bir portun İstanbul için önemli ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmasını yapıyor. Yeni bir port ihalesi daha yapılıp İstanbul'un geçmişten çok daha fazla cruise müşterisi almasını hatta Avrupa'daki sayılı cruise destinasyonlarında ilk sıraya gelmesini 2024-2025 yılları için hedefliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, TGA'nın Costa'ya vereceği tanıtım desteğinin diğer cruise operatörlerine örnek olacağını dile getirerek, İstanbul'dan umutlu olduklarını ve turizm verilerinde yeni rekorlar kırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yılbaşında açıklanan turizm hedeflerinin korunduğunu, Batı'dan ve Orta Doğu'dan geçen seneye kıyasla ciddi artış olduğunu belirten Ersoy, "Sektör ve devlet el ele vererek, yılın başında açıkladığımız rakama ulaşacağız ve önümüzdeki yıllar için de tekrar rekorlar kırarak hayatımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ersoy, Yenikapı civarında çalışmaları süren yeni limanın tamamlanmasının ardından, cruise operatörlerine tanıtımının yapılacağını vurgulayarak, "Biz İstanbul'un geleceğinin, cruise seyahatleri için çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Zaten konuştuğumuz cruise tur operatörleri de 5 yıllık büyüme planlarında İstanbul'un birinci, homeport destinasyon olacağını dile getiriyor. Hedeflerini o şekilde belirlemişler." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Ersoy'a, Costa Group CEO'su Micheal Hamm, Costa Crociere Başkanı Mario Zanetti, Ay Cruise Yönetim Başkanı ve Costa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ay eşlik etti.

COSTA VENEZIA KRUVAZİYER GEMİSİ HAKKINDA

Fincantieri'nin Monfalcone'deki tersanesinde inşa edilen 135 bin tonluk Costa Venezia, 2 bin 116 misafir kamarasına sahip.

Pek çok farklı açık alanı bulunan gemide, su parkı ve macera parkı aktiviteleri, spa, yüzme havuzları ve farklı aktivite alanları yer alıyor.

Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlayacak. Galataport'tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı cruise olma özelliği taşıyan Costa Venezia'nın, turizmin canlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

“42 MİLYON TURİST, 35 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİMİZE SADIĞIZ"

Bu yıl için hedeflenen turist sayısını açıklayan Ersoy, “Bu yıl için 42 milyon turist, 35 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz. Tabii sonrasında Karadeniz’de çıkan savaş sonucu da bir kısıtlama olur mu engel olur mu diye endişeler var ama ben bakanlık olarak daha önce de açıkladım şimdi de açıklıyorum. Biz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte demin de belirttiğim gibi çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Alternatif pazarlarda özellikle batı pazarlarında ve Orta Doğu pazarlarında geçen seneye kıyasla çok ciddi artışlar var. İnşallah sektör ve devlet el ele vererek yılın başında açıkladığımız rakamı ulaştıracağız ve rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni Port için yer belli ulaştırma bakanlığımız çalışıyor Yenikapı civarlarında bir çalışma var tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKESİN SAĞLANMASI"

Konuşmasında Rusya ile turizm konusunda da açıklamalarda bulunan Ersoy, “Biliyorsunuz Rusya’da şu an savaş var. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve barış sürecini hızlı bir şekilde temin edilmesi. Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız çok ciddi bir çalışma içerisindeler. Dünyada en çok gayret eden ülke biziz. Bizim şu anda önceliğimiz ateşkesin sağlanması. Turizm zaten onun dışında oluşacaktır ama ben tekrar ediyorum bizim 42 milyon turist hedefimize en ufak bir sapma yok” ifadelerini kullandı.