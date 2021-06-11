İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın "Saklı cenneti" longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor

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Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan İğneada Longoz Ormanları Kovid-19 tedbirleri eşliğinde kademeli normalleşme sürecinde de ziyaretçilerini bekliyor. Trakya'nın "saklı cenneti" olarak nitelendirilen longozlar yeşilin bin bir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.