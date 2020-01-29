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İstanbul'un ünlü mekanlarında cinsel saldırı iddiaları yargıya taşındı

İstanbul’un gözde mekanlarından birinde yaşanan cinsel saldırı iddiası adliyelik oldu. Savcılık, kadın çalışanı taciz ettiği öne sürülen mekanın müdürü A.İ.’nin “basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından 22.5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması için iddianame düzenledi

29.01.2020 - 17:59 | Güncelleme:
Cinsel saldırı
Serdar Kulaksız

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi R.D.’nin ünlü mekanda çalışan, şüpheli A.İ.’nin de aynı işyerinde müdür olduğu belirtildi. Olay günü şüpheli A.İ.’nin alkollü olduğu ve ters davranışları nedeniyle müşteki R.D.’den özür dilediği belirtildi. Şüpheli A.İ.’nin özür dilerken müştekiye sarılarak basit cinsel saldırı suçunu işlediği öne sürüldü.

KAPIYI ZORLAMIŞ

Olay gecesi müşteki R.İ.’nin personel lavabosuna gittiği, burada şüpheli A.İ.’yi görünce müşteri lavabosuna gittiği öne sürüldü. R.İ.’nin lavaboya girerek kapıyı kilitlediği bu sırada kapının şüpheli tarafından zorlandığı iddia edildi.

DIŞARI ÇIKMASINA İZİN VERMEMİŞ

Müşteki R.D.’nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada şüpheli A.İ.’nin doğrudan içeri girdiği ve müştekinin dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyip kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktığı öne sürüldü.

KOLLARINDAN TUTMUŞ

Şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öperek basit cinsel saldırı suçunu işlediği iddia edildi. Ağlayan kadın çalışanın şüpheliyi ittiği ve alkollü olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açarak işyerinden çıktığı ileri sürüldü.

22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılık, A.İ. hakkında “basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 9 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli A.İ.'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek R.İ.'yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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