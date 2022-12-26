İstanbul'un tarihi semti daha da renkleniyor!

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İstanbul'un Fatih ilçesinin Balat ve Ayvansaray mahalleleri denilince akla olarak kendine has tarihi dokusu ile Haliç kıyısı gelir. Kıyının özellikle Ayvansaray Mahallesi (Lonca), Küçük Mustafa Paşa Caddesi ve Kiremit Caddesi, fotoğraf meraklıları ve dizi çekimlerine doğal stüdyo imkanı sunduğu için kent hafızalarında yer etmiş turistik bir bölge olarak öne çıkar.

CEPHE REHABİLİTASYON PROJELERİ Fatih Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü cephe rehabilitasyon çalışmaları, bu tarihi bölgeyi daha renkli bir kimliğe kavuşturuyor. Kent hafızasındaki tarihi dokuyu, yaşayanları ile korumayı hedefleyen ve kentsel kimliğin korunması, sürdürülebilirliğini sağlaması amacı güdülerek hazırlanan cephe rehabilitasyon projelerinde öncelikle lazer tarama yöntemi ile bina cephe rölöveleri hazırlanıyor.

TARİHİ BİNALAR SON OLARAK RENGARENK BOYANIYOR Haliç Kıyısı Cephe Rehabilitasyon Projesi'nin uygulanan çalışma ile yapı cephelerindeki niteliksiz eklentiler kaldırılarak, tenteler belirli bir düzene getiriliyor. Cephe temizlikleri yapılan tarihi binalar, son olarak rengarenk boyanıyor. Çalışmada tarihi binalardaki renkli değişime uyum sağlamaları amacıyla bölgedeki reklam panosu ve tabelaların malzeme, doku, renk ve ölçüleri tabela yönetmeliğine göre yeniden düzenleniyor.

PROJEDEKİ 1203 YAPIDAN 620'Sİ TAMAMLANDI Ekonomik ve sosyal canlılığını destekleyen koruma-gelişim programı dahilinde birbirini tamamlayan cephe ve sokak rehabilitasyonu sağlanması amacıyla proje kapsamına alınan 1203 yapıdan 620 yapıda uygulama tamamlandı. Çalışmada şu ana kadar Haliç kıyısında 350 tarihi yapıdan 250'si yenilendi. Ayvansaray Mahallesi'ndeki (Lonca) 400 yapıdan 230'u, Küçük Mustafapaşa Caddesi çevresindeki 300 yapıdan 100'ü, Kiremit Caddesi-Fener Külhanı Sokağı'ndaki 153 yapıdan 40'ı bitirildi.