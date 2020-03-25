İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği

AA

Kovid-19 salgını öncesi 24 saat hayatın devam ettiği Kadıköy, Ortaköy ve Beyazıt Meydanları, işletmelerin açılmaması ve vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

AA'nın havadan görüntülediği Kadıköy, Ortaköy ve Beyazıt Meydanları'ndaki sakinlik kameralara yansıyor.

Anadolu Yakası'nın en hareketli ilçesi Kadıköy Meydanı'nda az sayıda insanın bir yerden bir yere gittiği dikkati çekerken, bazı insanların da rıhtımdaki vapurdan indiği görülüyor.

Beyazıt esnafının kepenk açmaması üzerine buralara da gelenlerin sayısı azaldı. Üniversite öğrencileriyle özdeşleşen Beyazıt Meydanı'nda ise görüntülere meydandaki güvercinler yansıyor.

Haftanın tüm günü yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Ortaköy Meydanı da en sakin günlerini yaşıyor.

Özellikle güzel havalarda renkli görüntülerin yaşandığı Ortaköy Meydanı'nda da sessizlik hakim.