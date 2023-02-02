İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!

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Yurdun doğusunu saran ve Batı Anadolu'ya doğru ilerleyen kar yağışı İstanbul'a geliyor. İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den İstanbul'un kar raporu:

"İSTANBUL'A KAR GELİYOR" "Doğu Anadolu'da beklentilerin de üzerinde bir kar var. Böyle giderse İstanbul'un da başı belaya girebilir gelecek hafta. Bela derken çok güzel bir su havzası yenilenmesi de söz konusu olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında kar var. Batı Karadeniz'de de yağış oluşuyor.

"CUMARTESİ GECESİ KAR HAVASINA GİRECEK" İstanbul'da bugün hava ısındı. Cumartesi gününün gecesine doğru kar havası tekrar geri geliyor. İstanbul'da 20 santimi aşacak kar örtüsü görünüyor. Pazar ve pazartesi gününü farklı zorluklarla geçireceğiz. İstanbul'u besleyen su havzalarına 1 metreye yakın kar ve yağmur düşmüş olacak.

"PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK" Yurdun genelinde kar yağışı olacak. İstanbul'da cumartesi gecesinden sonra, pazar günü tempo kazanıp pazartesi de devam eden bir durum söz konusu. Cuma günün tahminlerine bakarak pazartesi günü okulların açılması bekleniyor; onunla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Ancak İstanbul alacağı yağışla barajlarının yüzde 8-10'unu yeniden dolduracaktır. Meteoroloji'nin hava durumu haritasında salı günü için de İstanbul'da kar gösteriyor.