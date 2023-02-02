Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaKAR KÜRESİ | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika kar haberi: İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!
İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'un kar raporunu açıkladı. Öztel, "İstanbul'da bugün hava ısındı. İstanbul'da cumartesi gecesinden sonra, pazar günü tempo kazanıp pazartesi de devam eden bir kar yağışı bekliyoruz. Haftaya pazartesi okulların açılmasıyla ilgili olarak ise yarınki hava raporlarına bakmalıyız. İstanbul'un barajları yüzde 8-10 oranında dolacak" dedi
İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM
Yurdun doğusunu saran ve Batı Anadolu'ya doğru ilerleyen kar yağışı İstanbul'a geliyor. İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den İstanbul'un kar raporu:
"İSTANBUL'A KAR GELİYOR"
"Doğu Anadolu'da beklentilerin de üzerinde bir kar var. Böyle giderse İstanbul'un da başı belaya girebilir gelecek hafta. Bela derken çok güzel bir su havzası yenilenmesi de söz konusu olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında kar var. Batı Karadeniz'de de yağış oluşuyor.
"CUMARTESİ GECESİ KAR HAVASINA GİRECEK"
İstanbul'da bugün hava ısındı. Cumartesi gününün gecesine doğru kar havası tekrar geri geliyor. İstanbul'da 20 santimi aşacak kar örtüsü görünüyor. Pazar ve pazartesi gününü farklı zorluklarla geçireceğiz. İstanbul'u besleyen su havzalarına 1 metreye yakın kar ve yağmur düşmüş olacak.
"PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK"
Yurdun genelinde kar yağışı olacak. İstanbul'da cumartesi gecesinden sonra, pazar günü tempo kazanıp pazartesi de devam eden bir durum söz konusu. Cuma günün tahminlerine bakarak pazartesi günü okulların açılması bekleniyor; onunla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Ancak İstanbul alacağı yağışla barajlarının yüzde 8-10'unu yeniden dolduracaktır.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
KAR KÜRESİ | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika kar haberi: İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!/istanbul-un-kar-raporu-belli-oldu-bugunlerde-yagacak-3561824
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.