BEŞİKTAŞ

Semt önceden 'Konte Petro' adıyla bilinirdi. Anlamı ise 'Taş Beşik' idi. Rahip Yaşka, Hz. İsa'nın beşiğini Kudüs'ten getirip, Beşiktaş'ta kiliseye koymuştur. Hz. İsa çocukluğunda bu beşik içerisinde yıkanmış ve bu nedenle kiliseye Rumlar arasında 'Taş Beşik' denmiştir. Rahip öldükten sonra beşiğin Ayasofya'ya bırakıldığı söylenir, ancak tüm bunların bir rivayet olduğu iddia edilir. Daha güçlü bir kaynakta ise Barbaros Hayrettin Paşa, gemilerini bağlamak için limana 5 taş diktirmiştir. O dönemlerde "5 taş" olarak bilinen Beşiktaş, zamanla günümüzdeki ismine evrilmiştir.