İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde 27 Eylül'de gece saat 00.00 sıralarında, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tekel bayiinin girişinde bulunan çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle yumruk attı. Ne olduğunu anlamayan tekel çalışanının kendisine yumruk atana karşılık vermesiyle alkollü kişinin arkadaşlarıyla arbede yaşandı.

Çalışanının darp edildiğini gören Hikmet Aktürk araya girmek isteyerek kavgayı ayırmayı çalıştı. Ancak saldırgan ve arkadaşları Hikmet Aktürk'e saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Hikmet Aktürk ve çalışanını saldırganların elinden kurtarıldı. Saldırganlar ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Bir süre sonra kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelen saldırganlar bir kez daha tekme ve yumruklarla saldırıya geçti. Yaklaşık 15 dakika süren kavga tarafların ayrılmasıyla sona ererken tekel bayii sahibi Hikmet Aktürk, çalışanı ve iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye giderek darp raporu alan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle saldırganlardan şikayetçi oldu.

KAVGA KAMERADA



Öte yandan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavganın alkollü olduğu iddia edilen kişinin tekel çalışanına vurmasıyla başladığı görülüyor. Tekel çalışanı kendisini korumak amacıyla karşılık verirken kavga, alkollü kişinin arkadaşlarının araya girmesiyle büyüyor.

Market sahibinin çalışanını kurtarmak için kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak onunda darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılan kavga bir süre sonra grubun daha kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelmesiyle tekrar başlıyor.