İstanbul'da 15-24 yaş grubuna mensup 2 milyon 307 bin 379 kişi yaşarken, bu aralarında Adana, Konya, Gaziantep ve Kocaeli'nin gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 76 ilin nüfusundan fazla bir rakama karşılık geliyor.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ülkenin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı.
Bu sayı toplam nüfusun yüzde 15,6'sına karşılık gelirken, genç nüfusun 6 milyon 647 bin 265'ini erkekler, 6 milyon 308 bin 407'sini ise kadınlar oluşturdu.
Genç nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 2 milyon 307 bin 379 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 837 bin 494 ile Ankara, 575 bin 185 ile İzmir takip etti. Genç nüfusun en az olduğu iller ise 12 bin 279 ile Tunceli, 16 bin 274 ile Ardahan ve 19 bin 197 ile Bayburt oldu.
İstanbul'un genç nüfusu ile diğer illerin toplam nüfusuyla karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Bu kapsamda Türkiye'deki sadece 4 ilin toplam nüfusu İstanbul'un genç nüfusunu geride bıraktı. Bu iller, 5 milyon 639 bin 76 ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 ile İzmir, 3 milyon 56 120 ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 ile Antalya olarak sıralandı.
Bu iller dışında kalan 76 ilin nüfusunun ise İstanbul'un genç nüfusundan daha az olduğu görüldü.
TOPLAM NÜFUS İÇİNDE GENÇLERİN ORANINDA HAKKARİ ÖNDE
Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranına bakıldığında Hakkari yüzde 23,9 ile ilk sırada yer aldı. İlin 280 bin 991 kişilik nüfusunun 67 bin 129'u gençlerden oluştu. Bu ili yüzde 22,7 genç nüfus oranıyla Şırnak, yüzde 22,6 ile Bayburt izledi.
Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı açısından 4 il, Türkiye ortalaması olan yüzde 15,6'ının altında kaldı. Bu iller yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir, yüzde 13,2 ile İzmir ve yüzde 13,5 ile Sinop olarak belirlendi.
Sayı açısından genç nüfusu en fazla olan 10 il şunlar:
|İller
|Toplam nüfus
|Genç nüfus
|Genç nüfus oranı
|İstanbul
|15.519.267
|2.307.379
|14,9
|Ankara
|5.639.076
|837.494
|14,9
|İzmir
|4.367.251
|575.185
|13,2
|Bursa
|3.056.120
|419.397
|13,7
|Şanlıurfa
|2.073.614
|392.480
|18,9
|Konya
|2.232.374
|373.837
|16,7
|Gaziantep
|2.069.364
|356.018
|17,2
|Antalya
|2.511.700
|347.773
|13,8
|Adana
|2.237.940
|336.222
|15,0
|Diyarbakır
|1.756.353
|328.391
|18,7
|Türkiye
|83.154.997
|12.955.672
|15,6
Genç nüfus-Toplam nüfus oranı en fazla olan 10 il şunlar:
|iller
|Toplam nüfus
|Genç nüfus
|Genç nüfus oranı (yüzde)
|Hakkari
|280.991
|67.129
|23,9
|Şırnak
|529.615
|120.132
|22,7
|Bayburt
|84.843
|19.197
|22,6
|Siirt
|330.280
|73.221
|22,2
|Ağrı
|536.199
|113.882
|21,2
|Muş
|408.809
|84.368
|20,6
|Van
|1.136.757
|233.337
|20,5
|Bitlis
|348.115
|70.950
|20,4
|Batman
|608.659
|123.111
|20,2
|Erzurum
|762.062
|149.949
|19,7
|Türkiye
|83.154.997
|12.955.672
|15,6
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