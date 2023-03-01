İstanbul'un enflasyonu şubatta yüzde 78.6 oldu

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) şubat ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat artış verilerini yayımladı.

Buna göre, şubatta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2.38 yükseldi.

Perakende fiyatlar şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.62, toptan fiyatlar ise yüzde 78.69 yükseldi.

Şubatta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8.01, gıda harcamalarında yüzde 5.37, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.61, ev eşyası harcamalarında yüzde 4.53, konut harcamalarında yüzde 0.92, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.45 ve giyim harcamalarında ise yüzde 0.09 artış izlendi.

Şubat 2023'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5.63, Gıda maddeleri grubunda yüzde 3.45, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.20, mensucat grubunda yüzde 0.98, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.53 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.51, madenler grubunda yüzde 2.25 azalış izlenmiştir.

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