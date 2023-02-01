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Haberler İş-Yaşam

İstanbul'un enflasyonu ocakta yüzde 79.7 oldu

İTO verilerine göre ocakta perakende fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79.67 yükseldi. Toptan fiyatlardaki yıllık artış ise yüzde 80.45 oldu

Giriş: 01.02.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'un enflasyonu ocakta yüzde 79.7 oldu
İstanbul'un enflasyonu ocakta yüzde 79.7 oldu
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AA / HABERTURK.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat artış verilerini yayımladı.

Buna göre, ocakta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,52 yükseldi.

Perakende fiyatlar ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,68, toptan fiyatlar ise yüzde 80,45 olarak yükseldi.

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62 ve konut harcamalarında yüzde 2,30 artış, giyim harcamalarında ise yüzde 0,83 azalış izlendi.

Ocak 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 19,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 11,91, madenler grubunda yüzde 7,40, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,81, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,96, mensucat grubunda yüzde 0,40 artış kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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