İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

AA

Beykoz'da sağanak, öğleden sonra etkisini hissettirmeye başladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkma izinleri olanlar ile yürüyüş mesafesindeki market, bakkal, kasap gibi iş yerlerine giden vatandaşlar bu sırada sağanağa yakalandı. Vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul Boğazı'nda kısmi olarak sis de etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir süre sis nedeniyle görülemedi. Boğaz'da yapılan seferlerde herhangi bir aksama olmadı.

Yağmur Arnavutköy ve Esenyurt'ta da aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

,İbrahim Halil Aktürk,Mehmet Avşar,Abdulkerim Güney