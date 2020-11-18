İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

Yağış, gün içinde özellikle Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde etkisini hissettirdi.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağış sebebiyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Bu arada, Arnavutköy-Karaburun açıklarındaki yağışın ardından oluşan hortum cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

,Hasan Hüseyin Kulaoğlu,İbrahim Halil Aktürk