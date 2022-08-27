Bakan Koca'dan tepki: Daha acil olan neydi?

İstanbul Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önündeki minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen oralı olmayan şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülere, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği yansıdı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuldu.

BAKAN KOCA'DAN TEPKİ: DAHA ACİL OLAN NEYDİ?

Olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, minibüs şoförüne tepki gösterdi: Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?