İstanbul'un baraj doluluk oranları düşmeye devam ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,51 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 1,22 oldu.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 39,83, Terkos'ta yüzde 44,77, Sazlıdere'de yüzde 21,26, Alibey'de yüzde 16,36, Büyükçekmece'de yüzde 42,02, Ömerli'de yüzde 69,97, Darlık'ta yüzde 39,96, Elmalı'da yüzde 52,5, Kazandere'de yüzde 8,24 ve Pabuçdere'de yüzde 2,92 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 377,99 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 547,82 milyon metreküp oldu.
İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,2 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.
Yağışlar 2021 yılında barajlara 719,03 milyon metreküp su sağladı. İstanbul'da dün itibarıyla verilen su miktarı 2 milyon 882 bin metreküp olarak ölçüldü.
Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.
İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 12 Kasım tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 57,56, 2012'de yüzde 47,81, 2013'te yüzde 41,79, 2014'te yüzde 36,42, 2015'te yüzde 67,15, 2016'da yüzde 36,4, 2017'de yüzde 55,36, 2018'de yüzde 47,61, 2019'da yüzde 39,54, 2020'de ise yüzde 28 olarak gerçekleşmişti.
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