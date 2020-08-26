İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

AA

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.

26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.

Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti.

Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle:

YIL DOLULUK SU MİKTARI (milyon metreküp) 2011 70,81 615 2012 62,06 539 2013 60,83 528 2014 16,41 143 2015 70,42 612 2016 54,02 469 2017 63,96 556 2018 63,91 555 2019 60,68 527 2020 48,92 424,96

- Doluluk oranı 15 günde yüzde 8,3 azaldı

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu.

Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ayrı ayrı doluluk oranları ve mevcut su miktarlarının milyon metreküp cinsinden ölçümü ise aşağıdaki gibidir:

BARAJ DOLULUK (Yüzde) SU MİKTARI (Milyon metreküp) Ömerli 75,79 178,38 Pabuçdere 7,34 4,29 Sazlıdere 17,55 15,57 Büyükçekmece 25,56 38,07 Alibey 21,39 7,30 Terkos 53,70 87,12 Kazandere 6,40 1,12 Elmalı 42,67 4,10 Darlık 81,03 87,11 Istrancalar 30,67 1,91



