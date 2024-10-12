İstanbul'un Alibeyköy ilçesinde elektrik direği patlayınca zor anlar yaşandı
İstanbul'da sağanak yağışların ardından Alibeyköy'de elektrik direğinin patlamasıyla alevler adeta göğe yükseldi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi, çevre mahallelerde elektrikler kesildi
Giriş: 12.10.2024 - 23:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:08
İstanbul'un Alibeyköy ilçesinde işlek bir yol üzerinde bulunan elektrik direği şiddetli bir şekilde patladı. Patlamayla alevler etrafı aydınlatırken etrafta paniğe yol açtı.
ELEKTRİKLER KESİLDİ
Patlamanın ardından trafik durma noktasına geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Patlamanın olduğu çevre mahallelerde elektrikler kesildi.
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