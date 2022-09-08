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İstanbul'un 24 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: 8 saati bulacak! 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, hangi ilçelerde kesinti yapılacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un 24 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce elektrik gelmeyecek! İşte, 8 ve 9 Eylül elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş BEDAŞ, İstanbul'un 24 ilçesinde 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günlerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Elektrik kesintileri 8 saat sürecek. İşte, 8-9 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler...

08.09.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler 8-9 Eylül listesi günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ilçesinde bakım programı çalışması nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak.  İşte, AYEDAŞ, BEDAŞ 8 Eylül Perşembe ve 9  Eylül Cuma elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

  • ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK VE NE ZAMAN GELECEK?

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ve AYEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 ve 9 Eylül günleri İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

  • AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 8 VE 9 EYLÜL 2022 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

    AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ileçinse elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

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