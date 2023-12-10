BEDAŞ İstanbul Avrupa yakasında yapılacak kesintileri, AYEDAŞ ise Anadolu yakası elektrik kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını her gün açıkıyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 9 Aralık günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...