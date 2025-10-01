2 Ekim Perşembe günü İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesilecek! BEDAŞ elektriğin kesileceği ilçe ve mahalleler listesi
BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Bu kapsamda 2 Ekim Perşembe günü de İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeleri, mahalleleri ve saatleri tüm detaylarıyla paylaştı. İşte, 2 Ekim 2025 Perşembe İstanbul'da elektriğin kesileceği bölgeler...
- 1
İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK!
BEDAŞ, yaptığı açıklamada planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Ekim 2025 Perşembe günü 22 ilçe ve buna bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. BEDAŞ, elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe bölgelerin detaylı listesini paylaştı. Buna göre şu ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak:
Zeytinburnu
Sultangazi
Silivri
Sarıyer
Küçükçekmece
Kağıthane
Güngören
Gaziosmanpaşa
Fatih
Eyüpsultan
Esenyurt
Esenler
Çatalca
Büyükçekmece
Beylikdüzü
Beşiktaş
Başakşehir
Bakırköy
Bahçelievler
Bağcılar
Avcılar
Arnavutköy
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26
- 27
-
- 28
- 29
- 30
-
- 31
- 32
- 33
-
- 34
- 35
- 36
-
- 37
- 38
- 39
-
- 40
- 41
- 42
-
- 43
- 44
- 45
-
- 46
- 47
- 48
-
- 49
- 50
- 51
-
- 52
- 53
- 54
-
- 55
- 56
- 57
-
- 58
- 59