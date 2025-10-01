İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK!

BEDAŞ, yaptığı açıklamada planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Ekim 2025 Perşembe günü 22 ilçe ve buna bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. BEDAŞ, elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe bölgelerin detaylı listesini paylaştı. Buna göre şu ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak:

Zeytinburnu

Sultangazi

Silivri

Sarıyer

Küçükçekmece

Kağıthane

Güngören

Gaziosmanpaşa

Fatih

Eyüpsultan

Esenyurt

Esenler

Çatalca

Büyükçekmece

Beylikdüzü

Beşiktaş

Başakşehir

Bakırköy

Bahçelievler

Bağcılar

Avcılar

Arnavutköy