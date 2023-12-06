BEDAŞ duyurdu! 6 Aralık'ta İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için gözler İstanbul Anadolu yakası elektrik kesintilerini yayınlayan AYEDAŞ ve İstanbul Avrupa yakası kesintilerini duyuran BEDAŞ'ın son dakika açıklamalarına çevrildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'un 15 ilçesinde bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle elektriklerin belirli saatlerde kesileceği duyuruldu. İşte 6 Aralık elektrik Kesintisi yaşanacak ilçeler...
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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yayınlanıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Aralık Çarşamba günü Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Kağıthane ve Fatih gibi 15 ilçede elektriklerin planlı bir şekilde kesileceği açıkladı. İşte AYEDAŞ VE BEDAŞ ile 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi sorgulama...
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6 ARALIK AYEDAŞ VE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOŞ, KIZILERİK, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYSUNAY, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1663., 1665., 1668., 1669., 1672., 1673., 1674., 1675. sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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BAKIRKÖY
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GÜLBEŞEKER, KORMAÇ, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RUŞENBEY, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ NURETTİN, YENİ CADDE, YEŞİL ADALI, ÖMÜR, İNCİRLİ, ŞANLI ASKER, ŞEKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah NERGİS YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 12:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 12:30:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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BAŞAKŞEHİR
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, GÖKÇE, KAFKAS, KÜHEYLAN, TAŞKENT sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KADİR sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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BEYOĞLU
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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ÇATALCA
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, PEKMEZCİ, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ASYA ÇIKMAZI, AT bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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ESENLER
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLŞAH sk / MİMAR SİNAN mah DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 122., 155., AYAZMA, AZİZİYE, DAVUTPAŞA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1814., 1817., 1818., 1822., 1869., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 06/12/2023 00:05:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, HİKAYECİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, YEKTA EFENDİ, İMAM MESUT, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIRIMLI AZİZ, KÖPRÜLÜZADE, TAŞKÖPRÜLÜZADE, VANİ DERGAHI, ÖKSE sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/12/2023 12:00:00 - 06/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE sk bölgelerinde 06/12/2023 14:00:00 - 06/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:30:00 - 06/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ORTABAYIR mah HÜNKAR, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASLI, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, SUR, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İNCİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 06/12/2023 01:00:00 - 06/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.