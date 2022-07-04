İstanbul'un 12 ilçesinde DEAŞ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında yakalama yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.