Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul-Ümraniye’de kaza yapan polis memuru şehit oldu

        İstanbul-Ümraniye’de kaza yapan polis memuru şehit oldu

        Ümraniye'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke, motosiklet kazasında şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yapan polis memuru şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümraniye’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak yol kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Büke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

        Kaza, 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak'ta bulunan Suryapı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Büke yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Büke, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Büke'nin ailesinin Konya'da olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        İNCELEMELERİ ARDINDAN MOTOSİKLET OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

        Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emrah BÜKE, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Habertürk Anasayfa