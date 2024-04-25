İstanbul-Ümraniye’de kaza yapan polis memuru şehit oldu

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Ümraniye’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak yol kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Büke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza, 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak'ta bulunan Suryapı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Büke yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Büke, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Büke'nin ailesinin Konya'da olduğu öğrenildi. REKLAM

İNCELEMELERİ ARDINDAN MOTOSİKLET OLAY YERİNDEN KALDIRILDI Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emrah BÜKE, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.