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İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? 25 Ocak 2022 İstanbul İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı THY - Pegasus iptal olan uçuş seferleri bilgileri sorgulama!

İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı iptal olan uçuş seferleri sorgulama!

Kar yağışı İstanbul'da etkisini gösteriyor. Şiddetli karın en çok etkilediği alanlardan birisi de uçak seferleri oldu. Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak seferleri yapılamıyor. Anadolu Jet, THY, Pegasus ve diğer hava yolları peş peşe uçak seferleri iptal duyurularını geçerken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? İşte, iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı

25.01.2022 - 11:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da şiddetli kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşanırken Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda uçak seferleri iptal oldu. THY, Pegasus, Anadolu Jet ve diğer hava yolu firmaları tarafından peş peşe açıklamalar yapılıyor. Bu noktada, iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

    25 OCAK İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    Dün, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonları durdurulurken bugün için de yeni kararlar alındı. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak?

    İşte, Pegasus ve THY iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı!

  • THY UÇUŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur" dedi.

    EKŞİ SAAT 13.00 DİYE DUYURMUŞTU

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını açıklamıştı.

    Ekşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.

  • TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

    Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00´ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.

    Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.

    Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.

    Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.

  • İSTANBUL HAVA LİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLARI KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANI İPTAL EDİLEN UÇULARI KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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