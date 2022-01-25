İstanbul'da şiddetli kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşanırken Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda uçak seferleri iptal oldu. THY, Pegasus, Anadolu Jet ve diğer hava yolu firmaları tarafından peş peşe açıklamalar yapılıyor. Bu noktada, iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

25 OCAK İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Dün, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonları durdurulurken bugün için de yeni kararlar alındı. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak?

İşte, Pegasus ve THY iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı!