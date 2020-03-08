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"İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntüler- Koşudan görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı.Bin kadın koşunun Başlayacağı Kadıköy İskelesi'nde toplandı. Tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marş'nın okunmasının ardından koşu başladı.8 Mart’ta İstanbul'u Koşuyorum’un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Saat 9.00’da başlayan ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti.Kadınlar Günü Etabı’nın durakları, kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi. Seçilen noktalar, kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu. Kadıköy İskesi'nden başlayan 1o kilometrelik koşu, Moda Caddeesi, yoğurtçu Parkı, Kızıltoprak, Kalakmış ve Feneryolu Caddesi'ni aşarak Cadde Bostan'dan başladığı noktada son buldu.Koşu güzergahındaki noktalar şöyle sıralandı: Baylan Pastanesi, Apollon Tiyatrosu, Mor Mekan, Caferağa Muhtarlığı, Yoğurtçu Parkı, Kalamış Atatürk Parkı, Behice Yazgan Parkı'ndan Caddebostan Caddesi'nden Kadıköy İskelesi.