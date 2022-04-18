İstanbul'u kaplayan çöl tozu görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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