İstanbul Tuzla'da boya fabrikasında yangın
İstanbul Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Giriş: 06.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:30
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çalışanlar fabrikadan tahliye edilirken, binadan siyah dumanların yükseldiği görüldü.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor.
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