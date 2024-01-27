İstanbul'da akşam saatlerine doğru trafik artmaya başladı. Özellikle gece hayatının açısından popüler bir lokasyon olan Beşiktaş ve Kadıköy'de trafik anbean artıyor. İBB, anlık olarak trafik yoğunluğunu ölçüyor. İşte, 27 Ocak Cumartesi günü ile İstanbul'daki trafik yoğunluğu durumu...