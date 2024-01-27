İstanbul trafik yoğunluğu haritası: 27 Ocak günü nerelerde trafik var?
İstanbul'da sabah ve öğlen saatlerinde göreceli olarak yavaşlayan trafik akşam olmasıyla beraber artmaya başladı. İBB'nin anlık trafik haritasına göre; bazı ilçelerdeki trafik durumu nedeniyle ilerleme hızı 18 kilometreye kadar düştü. İşte, 27 Ocak İstanbul'da trafik durumu...
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İstanbul'da akşam saatlerine doğru trafik artmaya başladı. Özellikle gece hayatının açısından popüler bir lokasyon olan Beşiktaş ve Kadıköy'de trafik anbean artıyor. İBB, anlık olarak trafik yoğunluğunu ölçüyor. İşte, 27 Ocak Cumartesi günü ile İstanbul'daki trafik yoğunluğu durumu...
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27 OCAK İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU
İstanbul'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor. Saat 16.00 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndan elde ediln bilgilere göre; Kadıköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Ataşehir ve Maltepe'de ciddi bir trafik söz konusu. Belirtilen ilçelerde, araba ile saatte ilerleme hızı 18 ile 45 kilometre arasında değişiyor.
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İSTANBUL'DA BUGÜN TRAFİK NASIL?
İstanbul hafta sonu olmasına rağmen oldukça yoğun bir akşamüstü geçiriyor. İBB haritasına göre; anlık trafik yoğunluğu yüzde 63.
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