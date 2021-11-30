İstanbul trafik haritası İBB tarafından merakla araştırılıyor. Lodos fırtınası ve yağmur nedeniyle İstanbul trafiği dün akşam keşmekeşe döndü.

Bugün başta çalışanlar olmak üzere dışarıda işi olanlar merak içerisinde İBB trafik haritasını haberimizde derledik.

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