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İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası: TEM otoban ve E-5 karayolu trafik durumu canlı takip et!

İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası: TEM otoban ve E-5 karayolu trafik durumu

İstanbul dünden beri yoğun kar yağışı ve yoğun kar yağışının neden olduğu problemlerle boğuşuyor. Pazar akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının 24 Ocak Pazartesi günü iyice kuvvetlenmesiyle İstanbul'da trafik felç oldu, pek çok kara yolu trafiğe kapatıldı. İstanbullular yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda mahsur kaldı. İstanbul'da kar yağışına bağlı olarak trafiğe kapatılan yollar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası: TEM otoban ve E-5 karayolu trafik durumu (canlı)

25.01.2022 - 11:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün geceden beri İstanbul'da trafiğe kapanan yollarda kar temizleme çalışmalarının yürütüldüğünü duyurdu. İstanbul'da özel araçla trafiğe çıkılması bugün saat 13.00'e kadar kısıtlandı. İstanbulluların gündeminde İstanbul'da trafiğe kapalı olan karayolları ve İstanbul tarfik durumu var. Kar yağışının etkisiyle İstanbul'da pek çok vatandaş yollarda mahsur kalmış, pek çok otoyol ve ara yollar da trafiğe kapatılmıştı. İşte İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası: TEM otoban ve E-5 karayolu trafik durumu canlı takip ekranı

  • Vali Yerlikaya bir televizyon programı yayınına katılarak İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışı ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Önemli tedbirler aldık ama şu anda yollarımızda 5 noktada sıkıntıdan bahsetmek istiyorum."

    İSTANBUL TRAFİK VE YOL DURUMU CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • "TEM'de 4 nokta, Kuzey Marmara Otoyolunda 4 nokta. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında ve Havalimanı bağlantısında mahsur kalan vatandaşlarımız var. TEM'de Hadımköy Avcılar'da mahsur kalan vatandaşlarımız var. İkitelli Mahmutbey'de mahsur kalan vatandaşlarımız var. Selimpaşa - Kumburgaz yönünde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Hadımköy'de mahsur kalan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL TRAFİK VE YOL DURUMU CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Özellikle Odayeri - Yaassıören arasında kar kalınlığının 80-90 santimetreye ulaştığını vurgulayan Yerlikaya, "Burada bulunan vatandaşlarımıza bir yandan yardım ederken, bir yandan da onların iki yönlü tahliyeleri ve misafir edilmeleri ile ilgili çalışma başlattık."

    İSTANBUL TRAFİK VE YOL DURUMU CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • "TEM'de de yol boyunda bütün ilçe kaymakamlarımız emniyetimiz hep birlikte buradaki vatandaşlarımızı da oralardan alıp misafirhaneler ve otellere yerleştirme ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. 35-40 yıldır rastlanılmayan bir kış gecesi ile imtihan ediliyoruz. Zor bir süreç vatandaşlarımızın almış olduğumuz kısıtlamalarla ilgili bütün kararlara yürekten uyduklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

    İSTANBUL TRAFİK VE YOL DURUMU CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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