Gece hava şartlarının daha da zorlaştığını ifade eden Yerlikaya, "Bu durumda bizim o araçları kurtarma çalışmasını devam ettiriyoruz. Bir yandan aile olan, küçük çocukları olan, yaşça bizden büyük olanlar var. Onları zor durumda bırakmamak için kaymakam belediyelerimiz mekanlarında otellerine misafirhanelerde onları bu gece misafir etmek istiyoruz. Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda. O araçları güvenli şekilde oraları açtığımızda araç sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

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