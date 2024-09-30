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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde tehlikeli inatlaşma | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde tehlikeli inatlaşma

        İstanbul'da seyir halindeki kamyon şoförü ile hafif ticari araç sürücüsünün yol verme tartışmasıyla başlayan inatlaşma trafiği tehlikeye soktu. Sürücülerin ani manevralarla kaza riski oluşturduğu korku dolu anları bir başka sürücü saniye saniye kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:44
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          Arnavutköy- Sultangazi yolunda hafif ticari sürücüsü ile kamyon şoförünün yol verme inatlaşması diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

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          Ani manevralarla şerit değiştiren sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. 

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          Tehlikeli inatlaşma başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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          Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak sürdüğü ve şerit değiştirdiği görüldü. 

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