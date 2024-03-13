İstanbul trafiğinde sürpriz yaptılar!

Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Beşiktaş'ta bale gösterisi yaptıklarını hatırlatarak, "İstanbullu gençler olarak bir mutluluk hareketi başlattık. Burada amacımız trafikte sıkılan insanların keyiflerini biraz olsun yerine getirmek. Burada onlara dokunarak unutamayacakları bir anı vermek istiyoruz. Trafiğe bir renk vermek amacıyla bir dans gösterisi düzenleyeceğiz. Horon ve halk oyunları olacak." dedi.