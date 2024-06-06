İstanbul trafiğinde kavga: Yere yatırıp defalarca tekmelediler
İstanbul Beykoz'da trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada sürücülerden biri, diğer sürücü ve beraberindekiler tarafından yere yatırılarak tekmelendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karışanlardan biri, darbettikleri sürücü için "İçmiş abi içmiş, yolda el frenini çekiyor" iddiasında bulundu.
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İstanbul trafiğinde sıkça rastlanan kavgaların adresi bu kez Beykoz oldu.
Beykoz'un Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre, iki sürücü arasında trafik nedeniyle başlayan tartışma, küfürlü kavgaya dönüştü.
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Aracından inen sürücülerden biri, diğer sürücü ve yanındakiler tarafından yere yatırılarak defalarca tekmelendi.
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Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekti. Tekmelenen sürücü başından yaralandı.
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Kavgayı ayırmaya gelenlerden biri sürücüyü darbedenlere "arabada çocuğu var, ayıp yaptığınız" dedi.
Sürücüyü dövenlerden biri ise "İçmiş abi içmiş, yolda el frenini çekiyor" cevabını verdi.
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KAVGA KAMERADA
Öte yandan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde sürücünün yere yatırılarak tekmelendiği ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.