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        İstanbul trafiğinde 'beyaz yol' çilesi

        İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler zor anlar yaşarken 5 dakikalık mesafe neredeyse 1 saatte katediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:15
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          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

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          Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.

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          Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.

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          Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

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          ​İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

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