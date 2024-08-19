İstanbul trafiğinde 'beyaz yol' çilesi
İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler zor anlar yaşarken 5 dakikalık mesafe neredeyse 1 saatte katediliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.
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Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.
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Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.
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Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.
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İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.
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