İstanbul trafiğinde "bayram tatili" yoğunluğu

AA

Yoğunluğun Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttığı gözlendi.D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.