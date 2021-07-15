İstanbul trafiğinde "bayram tatili" yoğunluğu

Yoğunluğun Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttığı gözlendi.

D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.