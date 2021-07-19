İstanbul trafiğinde bayram tatili sakinliği yaşanıyor

AA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin kentten ayrılması trafiğe yansıdı.

Haftanın ilk iş günü ve arife olmasına rağmen trafikte herhangi bir yoğunluk gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 10.25 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu.

Ana arterlerin yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden her iki yakaya geçişte de trafik açık.