24'üncüsü tamamlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 14 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen, çevrimiçi programıysa 28 Aralık'a kadar uzatılan 24'üncü İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi. Festivalin açılış töreni pandemi sebebiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşti. 14 Kasım Cumartesi akşamı festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan tören, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın açış konuşmasıyla başladı. Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz'ın konuşmalarının ardından tören, festivalin bu yılki Onur Ödülleri'nin sahipleri Belçikalı yönetmen Ivo van Hove; dansçı, koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun mesajlarının ardından sona erdi. Festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan çevrim içi tören 10 bini aşkın kişiye erişti.
24'üncü İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım Cumartesi akşamı Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleşen açılış gösterisi Diagonale Ascendante ile başladı. Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert'in YapıKredi bomontiada'nın dış cephesindeki performansı ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu.
Festival bu yılki programında pandemiden olumsuz etkilenen yerli topluluklara geniş yer açtı. Festivalin Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı, festival kapsamında fiziki mekânlarda ve çevrimiçi platformda gösterilen 20 yerli yapıma destek verdi. Bu 20 yapımın 18'i festivalde prömiyerini gerçekleştirdi. Festivalde sahnelenen bir başka yerli oyun Dumrul ile Azrail ise Tekfen Holding'in özel gösteri sponsorluğunda izleyiciyle buluştu.
Festivalin fiziki performansları COVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, YapıKredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda; tüm Türkiye'den ve dünyadan erişilebilen çevrimiçi performanslar ise online.iksv.org adresinde izleyiciyle buluştu.
Festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında YouTube'da yayımlanan panel, atölye çalışması, söyleşi, okuma tiyatrosu gibi ücretsiz yan etkinlikleri festival boyunca 5 bin kişi izledi.
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