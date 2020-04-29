İstanbul Tıp Fakültesi Kovid-19 hastalarını izleme polikliniği kurdu

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mart'ta Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının İstanbul Tıp Fakültesinde tespit edildiğini hatırlatarak, o günden itibaren bu hastalıkla mücadele için planlı ve programlı bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirtti.
Kovid-19'un iki hafta içerisinde hızla arttığına dikkati çeken Tükek, "O zaman günlük 4-5 bin hastaya ulaşıldı. Aşağı yukarı 100-150 bin hasta olduğunu tahmin ediyorduk. Şu anda da tahminim 150-200 bin arası hastaya erişecek gibi." dedi.
İyileşen ve yeni hastalananların karşılaştırma oranına bakılarak değerlendirme yapılmasını sağlıklı bulmadığını dile getiren Tükek, şunları kaydetti:
"Zaten 100 binin üzerinde hasta var ve bunların yüzde 95'i iyileşiyor. Gün geçtikçe iyileşen hasta oranı artacak ve bu bir yanılmaya neden olacak. Bu oranın kullanılması çok sağlıklı değil bana göre. En doğru oran, yapılan test sayısı ve çıkan pozitif vaka sayısı. Şu anda bu oran yüzde 10-15 civarında devam ediyor Türkiye'de. Aslında henüz bu, salgının çok da kontrol altına alınamadığını gösteriyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Hızlı bir şekilde 2 binli rakamların altına düşerse, binli rakamları görürsek o zaman biraz rahat edebiliriz."
Tükek, test sayısının son günlerde azaldığını, bunun da vaka sayısındaki düşüş ve bu kişilerin çevresindekilere uygulanan test sayısının azalmasından kaynaklandığını anlattı.
- "Bu hafta binli rakamlara düşmesini çok arzu ediyordum"
Vaka sayısının 2 bin civarında seyretmesinin kendisini biraz endişelendirdiğini dile getiren Tükek, şöyle devam etti:
"Bu hafta binli rakamlara düşmesini çok arzu ediyordum. Ama hala 2 binli rakamlar görüyor olmak beni biraz tedirgin etmiyor değil açıkçası. Ama çok büyük bir savaş, bir mücadele veriliyor. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, üniversite hastanelerimiz elini taşın altına koymuş durumda. Bu savaşta hastaneler son derece başarılı. Çapa Tıp Fakültesi ölüm oranı en düşük hastanelerden bir tanesi. 6 bin 500 hasta takip ettik, bunun 1500'ünü yatırdık. 30 ölüm yaşadık. Bu, dünyadaki en düşük oranlardan bir tanesi. Yani binde 5 civarında bir ölüm oranı. Dünyada bu oran yüzde 7'lerde. İtalya ve Amerika'da bu yüzde 10'lara kadar çıkıyor. İngiltere'de yüzde 10-12 civarında. Türkiye'de bu oran 2-2,5 civarında. "
Prof. Dr. Tükek, Kovid-19 hastalarını yakından izlediklerini belirterek, "Bu amaçla izlem polikliniği kurduk. Birinci olarak Kovid-19 geçirmiş, negatif hale gelmiş, özellikle serviste yatmış ağır vakaları bir yıl boyunca izleyeceğiz. Bu hastaların 3, 6, 9 ve 12. ayda kontrollerini yapacağız. Akciğer, karaciğer, böbrek, beyin, kalp ve pankreasla ilgili sorunlarını bu dönemler içinde tetkik edeceğiz. Kalıcı bir hasar bırakıp bırakmadığını anlamaya çalışacağız. İkinci olarak antikor testleri yapmak suretiyle bu kişilerin tekrar hastalanıp hastalanmayacağını bu süreçte görmüş olacağız. Bu hem bizim hem de dünya literatürü için önemli bir kaynak olacak." ifadelerini kullandı.
Hastalığın kısa zamanda bitmesini beklemediğini anlatan Tükek, bir hasta bile kalsa her zaman bulaşma ihtimali bulunduğunu, ancak günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesiyle kısmen de olsa tedbirlerin gevşetilebileceğini söyledi.
Aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Tükek, aşı çalışmalarının kolay olmadığını, bu yılın 10 ya da 11. ayda aşının bulunma ihtimali olduğunu kaydetti.
- "Haftalık 30 ameliyatla başladık"
İstanbul Tıp Fakültesi olarak bu hafta önemli ameliyatları yapmaya başladıklarını da söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, şunları kaydetti:
"Özellikle kalp ve kanser hastaları bekliyor bu süreçte. Bu hastalar tedavi alma imkanından yoksundu. Süre geçtikçe bu hastalıkların tedavi olabilme şanslarını kaybetme ihtimali olduğunu göze alarak bu hafta içerisinde ameliyatlara başladık. Özellikle erken evre kanser hastaları ameliyatla kurtulma şansı olan hastalar. Bu haftadan itibaren onları ameliyat etmek için belli merkezler ayırdık. Hastaların testlerini (Kovid-19) yapıyoruz, negatifse hemen ameliyata alıyoruz. Haftalık 30 ameliyatla başladık, önümüzdeki süreçte bunu artıracağız."
Tükek, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin 15 Mayıs'ta açılacak Kovid-19 dışı kliniklerde eğitime başlayacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!