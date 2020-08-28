İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde doluluk oranı yüzde 95,5'e ulaştı

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite YKS 2020 sonuçlarında büyük başarı elde etti. Üniversite, bu sene kontenjanlarını büyük ölçüde arttırmasına rağmen yüzde 95,5 doluluk oranına ulaştı. Vakıf üniversitelerinin ortalama doluluk oranı ise yüzde 85,75 oldu. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı ise yüzde 95,75 olurken İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bu oranla devlet üniversitelerinin oranını yakalaması dikkati çekti.
Açıklamada yer alan ifadelere göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2001 yılında 73 öğrenci ile başladığı eğitim hayatının 20’nci yılında başarılarını katlayarak arttırdı. İstikrarlı bir şekilde büyüyen üniversite, bu yıl birçok bölümde kontenjan artışına gitti. Buna rağmen doluluk oranını 2019 yılına göre dört puan arttırdı. Üniversitenin ÖSTM tercih rehberinde yer alan 50 bölümünden sadece beşinde açık kontenjan kalırken diğerleri yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Üniversitenin birçok bölümünün taban puanlarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Hukuk Fakültesi ücretli bölümün puanı 336’dan 353’e; burslu bölümün puanı 412’den 430’a yükselirken Endüstri Mühendisliği burslu bölümün puanı ise 414’ten 437’ye çıktı.
Sonuçların açıklanmasından sonra üniversite personeline bir mektupla teşekkür eden İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bu başarının tüm personelin çabasının sonucu olduğunu belirterek, "Personelimiz zaman engeline takılmadan, yeni usulleri de deneyerek, veli ve öğrencilerimizle sayısız yüz yüze, çevrimiçi ve telefonla görüşme trafiğini başarıyla yürüttüler; sayısız görsel ürettiler." ifadelerini kullandı. Oğurlu, gelecek yıllarda başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirterek üniversite personeline teşekkür etti.
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