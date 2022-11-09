İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyasını kucaklıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, 700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük Odası olan İTO’da 15 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimi öncesi bugün gerçekleştirilen Organ seçimleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Seçimlerin Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Üyeleri gözetiminde demokratik bir ortamda ve huzur içinde tamamlandığını belirten Avdagiç, “Seçimde görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İTO personeline teşekkür ediyorum. Seçim güvenliğini sağlayan İstanbul Valimize, Emniyet Müdürümüze ve İstanbul Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KAHİR EKSERİYETLE SEÇİMİ KAZANMIŞ BULUNUYORUZ"

Avdagiç, Türk iş dünyasının yüz akı İTO’nun 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21’inci Dönem Oda organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktığını söyledi. Sandıkların saat 17.00 itibariyle açıldığını, İTO’da 4 yıl görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin belirlendiğini kaydeden Avdagiç, “Sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir” dedi.

Bugün Oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul iş dünyası üyelerini tebrik eden Avdagiç, “İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul iş dünyasına yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, vakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum, onlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“SEÇİM GERİDE KALDI, BÜTÜN İŞ DÜNYAMIZI KUCAKLIYORUZ"

İTO Başkanı Avdagiç, devamında şunları söyledi: “İTO Başkanı olarak, bu seçimin beni çok sevindiren tarafı, İstanbullu tüccarın, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiş olmasıdır. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir.”

İTO’da Komite ve Meclise seçilen iş dünyası temsilcilerini tebrik eden Avdagiç, “Şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ayrıca, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah." ifadelerini kullandı.