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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç: EYT süreci sorunsuz yürüyecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaş sınırının kaldırılacağını açıklamasının ardından, "İşletmelerimiz EYT sürecini en uygun şekilde yürütecektir. Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz" dedi.

Giriş: 28.12.2022 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç: EYT süreci sorunsuz yürüyecek
HABERTURK.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İşletmelerimiz EYT sürecini en uygun şekilde yürütecektir. Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır" ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"EYT'nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananlar, hem de işgücüne yeni dahil olacaklar beklentileri gerçekleştirecekler.

Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken, iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz."

Fotoğraf: İHA

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