İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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