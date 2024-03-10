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        Haberler Gündem İnanç İstanbul teravih namazı saatleri 2024: İstanbul'da teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        İstanbul teravih namazı saatleri 2024: İstanbul'da teravih namazı ne zaman kılınacak?

        İslam alemi için oldukça kutsal sayılan Ramazan ayına giriş yapıldı. Bu ay boyunca Müslümanlar başta oruç olmak üzere birçok ibadet yaparak geçirecek. Bu zamana özel ibadetlerden biri de teravih namazıdır. 20 rekatlık teravih namazı saatleri il il değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul'da teravih namazı saat kaçta? İşte, İstanbul teravih namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:39
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        • 1

          Ramazan ayına özel olan teravih namazı, yatsıdan sonra kılınır. Genelde cemaat ile hep beraber kılınabildiği gibi evde de kılınabilir. Ramazan ayına girmemizle beraber, teravih vakitleri de aranmaya başladı. Diyanet İşleri takvimi yayınlamasıyla İstanbul teravih namazı saatleri netleşti. Peki, İstanbul teravih namazı saat kaçta? İşte, 2024 İstanbul haftalık teravih namazı saatleri...

        • 2

          İSTANBUL'DA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

          Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.

        • 3

          İSTANBUL'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

          Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte, İstanbul yatsı namazı vakitleri;

          10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.31

          11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.32

          12 Mart Salı yatsı vakti: 20.33

          13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.34

          14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.36

          15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.37

          16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.38

          17 Mart Pazar yatsı vakti: 20.39

          İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

        • 5

          RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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        Namaz Vakitleri

        10.03.2024 Pazar
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