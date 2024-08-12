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        Haberler Gündem Güncel İstanbul TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: Trafik kontrollü sağlanıyor | Son dakika haberleri

        İstanbul TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: Trafik kontrollü sağlanıyor

        İstanbul TEM Otoyolu'nun Çatalca mevkisinde TIR devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu şoför ile yanında bulunan kişi yaralanırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde sol ve orta şerit, İstanbul istikametinde ise sol şerit trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:05
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          TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan A.K'nin kullandığı TIR, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

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          Refüjdeki bariyere çarparak devrilen aracın bir kısmı, karşı istikamette bir şeridi kapattı.

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          Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Yaralanan sürücü ile yanında bulunan T.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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          Kaza nedeniyle Edirne istikametinde sol ve orta şerit, İstanbul istikametinde ise sol şerit trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

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          TIR'ın kaldırılması için olay yerine gelen vinçle çalışma yapılıyor.

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