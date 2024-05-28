İstanbul TEM'de 10 araçlık zincirleme kaza
İstanbul TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden Adem G. idaresindeki freni boşalan kamyon, önünde ilerleyen kamyonete çarptı.
Önde ilerleyen araçların da birbirlerine çarpmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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Kazada kamyondaki Melih G. ile başka bir araçtaki Harun G. yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.
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Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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