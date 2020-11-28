İSTANBUL - Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, 25 Kasım'da Üsküdar İcadiye Mahallesi'nde ikamet eden Mübeccel E'yi (70) telefonla arayan kişiler, kendilerini polis-savcı olarak tanıttı.Yaşlı kadını banka hesap bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiği senaryosuyla korkutarak yönlendiren şüpheliler, eve gelecek olan kişiye parasını vermesini istedi. Bankadan 224 bin lirasını çeken Mübeccel E. parayı kapısına gelen bir kişiye verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kullandığı aracı tespit etti.

Polis, aynı gün şüpheli Kaan S'yi (24) Gaziosmanpaşa'da seyir halinde olduğu aracı durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 100 bin lira bulundu.Yapılan çalışmaların devamında, olaya karışan Adil K. (40) de Ankara'ya kaçmaya çalışırken kent girişinde yakalandı.

Şüphelilerden ele geçirilen 100 bin lira Mübeccel E'ye teslim edildi.Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin yaşlı kadının evine girdiği, parayı aldıktan sonra evden ayrıldığı anlar yer alıyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.