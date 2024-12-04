Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Tabip Odası'ndan deprem kongresi | Son dakika haberleri

        İstanbul Tabip Odası'ndan deprem kongresi

        İstanbul Tabip Odası, "Marmara - İstanbul Depremi, Bizi Neler Bekliyor?" başlıklı kongrelerin ikincisini düzenliyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek kongre için, "Şubat 2023 depremleri sonrasında yaşananlar ve yaşanmakta olanlar; Marmara-İstanbul depremine bağlı afet sonucu toplumun nelerle karşı karşıya kalacağı, akut kriz dönemi ile birlikte iyileşme sürecinin uzun ve zorlu geçeceği ortaya konulmuştur" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Tabip Odası'ndan deprem kongresi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Tabip Odası kongrenin içeriği ile ilgili açıklamada bulundu. Programla ilgili olarak "Toplumun hayatta kalan önemli bir kesimi birçok açıdan kayıplarını telafi edemeyecek, eski yaşam standartlarına erişemeyecek, yaşamlarını afetin olumsuz etkilerine bağlı olarak sürdürmek zorunda kalacaklardır. Ancak bu durum Marmara-İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmaları ile ortadan kaldırılabilir ya da en asgari düzeye indirilebilir. Bu nedenle de önceden yapılması gerekenler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve onları sürece katmak bir zorunluluktur" denildi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Amacımız, depreme bağlı afetlerle yaşananları ortaya koyarak, afetin sonuçları ile yüzleşerek Marmara-İstanbul depremine yönelik toplumsal farkındalığı oluşturmak, artırmak, afete karşı hazır olmanın önemine vurgu yapmak ve sonuçta depreme dayanıklı, dirençli toplum oluşmasına katkı sunmaktır."

        Öte yandan ikincisi düzenlenen kongrede çok sayıda konuşmacının yer alacağı ve programın da İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu'nda düzenleneceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Habertürk Anasayfa