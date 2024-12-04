İstanbul Tabip Odası'ndan deprem kongresi

İstanbul Tabip Odası kongrenin içeriği ile ilgili açıklamada bulundu. Programla ilgili olarak "Toplumun hayatta kalan önemli bir kesimi birçok açıdan kayıplarını telafi edemeyecek, eski yaşam standartlarına erişemeyecek, yaşamlarını afetin olumsuz etkilerine bağlı olarak sürdürmek zorunda kalacaklardır. Ancak bu durum Marmara-İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmaları ile ortadan kaldırılabilir ya da en asgari düzeye indirilebilir. Bu nedenle de önceden yapılması gerekenler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve onları sürece katmak bir zorunluluktur" denildi.

REKLAM advertisement1 Açıklamaya şöyle devam edildi: "Amacımız, depreme bağlı afetlerle yaşananları ortaya koyarak, afetin sonuçları ile yüzleşerek Marmara-İstanbul depremine yönelik toplumsal farkındalığı oluşturmak, artırmak, afete karşı hazır olmanın önemine vurgu yapmak ve sonuçta depreme dayanıklı, dirençli toplum oluşmasına katkı sunmaktır." Öte yandan ikincisi düzenlenen kongrede çok sayıda konuşmacının yer alacağı ve programın da İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu'nda düzenleneceği kaydedildi.